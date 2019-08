G7 : l'Amazonie au cœur des discussions sur le climat

"Au menu de la réunion sur le climat lundi 26 août : l'Amazonie. Les sept dirigeants sont tous d'accord pour aider l'Amérique du Sud à lutter contre les incendies. Ils devraient dévoiler un plan d'urgence. Là où cela se complique, c'est pour déforester l'Amazonie. Le Brésil voit d'un mauvais œil toute ingérence étrangère. Le climatosceptique Donald Trump lui emboîte le pas", détaille la journaliste de France 2 Valérie Astruc à propos de la nouvelle réunion du G7 à Biarritz.

Emmanuel Macron passe à l'action

"Emmanuel Macron va faire pression sur ses partenaires pour trouver un plan d'action pour préserver à moyen terme le poumon de la planète. Plus largement sur l'environnement le président français aimerait faire de ce sommet un G7 utile et concret. Il devrait dévoiler d'abord un plan de lutte contre la pollution contre le textile, un autre plan de lutte contre la pollution dans le transport maritime. Répondre à l'appel de l'océan et la forêt qui brûle, c'est le nouveau slogan d'Emmanuel Macron", conclut Valérie Astruc.

Le JT

Les autres sujets du JT