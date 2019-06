G20 : 19 pays signent l'accord sur le climat, sans les États-Unis

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

19 des 20 pays réunis lors du sommet du G20 sont parvenus à réaffirmer leur volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Un accord sans les États-Unis. "'À l'issue d'une longue nuit de négociations, on a évité le pire.' Voilà les mots prononcés par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Le pire aurait été que d'autres pays emboîtent le pas des États-Unis et refusent de signer la partie climat de l'accord G20. Cela aurait pu être par exemple le Brésil dont le nouveau président Jair Bolsonaro est présenté comme climatosceptique", détaille l'envoyé spécial à Osaka Jeff Wittenberg.

Un accord au format 19 + 1

"Finalement, on aboutit à un accord 19+1 comme il y a deux ans au G20 de Hambourg (Allemagne), comme il y a un an à Buenos Aires (Argentine). Un accord du G20 sans recul, mais sans avancée non plus sur cette question du climat. La question de l'utilité de ce type de réunion est posée", ajoute le journaliste. Pour Emmanuel Macron, il faut encore aller beaucoup loin sur la question du climat. "On a évité en effet de reculer. Nous avons consolidé quelques puissances sur lesquelles nous avions un doute (...) Mais je ne peux que regretter la position américaine, je ne peux pas faire beaucoup plus de choses", a détaillé le président français.