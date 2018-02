"Futile", "Napoléon en devenir"... Trump reçoit une volée de critiques pour son idée de défilé militaire

La Maison Blanche a annoncé mardi que le président américain souhaitait la mise en place d'un défilé militaire pour mettre en avant la puissance militaire américaine.

Le souhait de Donald Trump d'organiser un défilé militaire sur le modèle de celui du 14 Juillet en France suscite mercredi 7 février un barrage de critiques aux Etats-Unis, au point que la Maison Blanche semble déjà reculer.

Un sondage en ligne organisé mercredi par le quotidien de l'armée américaine Military Times montre que sur les 3 700 personnes ayant participé à la mi-journée, 70% considèrent qu'il s'agirait d'un "gaspillage d'argent, alors que les soldats sont très occupés", tandis que 30% jugent que ce serait une "superbe opportunité de montrer la puissance de l'armée".

Donald Trump comparé à Kim Jong-Un

De nombreuses voix se sont élevées contre l'idée de faire un étalage de la force de frappe des Etats-Unis. "Nous sommes l'armée la plus puissante du monde, nous en sommes fiers et nous avons raison. Nous n'avons pas besoin de faire parader notre équipement militaire sur Pennsylvania Avenue pour le montrer à quiconque", a déclaré sur CNN l'ex-porte-parole de la diplomatie américaine et du Pentagone John Kirby. Dans un tweet, il a comparé le président américain au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.

A hardware parade for an audience of one. Who's the Rocket Man now? https://t.co/rqlkzPmXYi — John Kirby (@johnfkirby63) 6 février 2018

Pour le général à la retraite Paul Eaton, cette demande de Donald Trump ne fait que refléter ses "tendances autoritaires". "Pour quelqu'un qui vient de déclarer que ne pas l'applaudir était une 'trahison' et qui a dans le passé admiré les tactiques de personnes comme Saddam Hussein et Vladimir Poutine, il est clair qu'un défilé militaire n'est pas destiné à saluer les militaires. Il est destiné à montrer les militaires le saluant", a-t-il tweeté. Le président américain a accusé les élus démocrates qui ne l'ont pas applaudi lors de son discours sur l'état de l'Union de s'être rendu coupables de "trahison".

"Nous avons des familles de soldats qui arrivent tout juste à joindre les deux bouts et Donnie veut dépenser des millions pour un défilé futile qui boostera son égo pathétique", s'est exclamé sur Twitter l'élue démocrate Jackie Speier.

Parade loving @POTUS is turning into a little Napoleon, minus time in the trenches, donning fatigues, or fighting for our country. pic.twitter.com/g1maR6GLHR — Jackie Speier (@RepSpeier) 7 février 2018

Quant à l'ex-candidat à la présidentielle Bernie Sanders, il s'est gaussé sur Twitter de l'admiration de Donald Trump pour le défilé du 14 Juillet. "Hé, monsieur le Président, plutôt que de copier le défilé militaire de la France, pourquoi ne pas plutôt copier le système de santé français?"

Hey, Mr. President: Instead of copying France's military parade, why not copy France's health care system? Health care for all, low-cost prescription drugs, much less expensive. https://t.co/zIrLjozEOI — Bernie Sanders (@SenSanders) 7 février 2018

Aucune date n'a été fixée, le lieu du défilé n'a pas encore été choisi et le coût n'a pas encore été évalué, mais le Pentagone "veut s'assurer qu'il représente toutes les composantes des forces armées américaines", a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense.