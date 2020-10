"Faites que tout le monde vote Biden" : Greta Thunberg appelle les Américains à élire le candidat démocrate à la présidentielle

Ce n'est pas son habitude de s'immiscer dans la politique partisane. Sauf que cette fois, "la prochaine élection américaine est au-dessus et au-delà de tout ça". Dans un tweet publié samedi 10 octobre, la militante suédoise Greta Thunberg appelle clairement les Américains à élire le candidat démocrate Joe Biden face au républicain Donald Trump le mois prochain. "Du point de vue du climat c'est loin d'être suffisant et beaucoup d'entre vous défendiez bien sûr d'autres candidats. Mais enfin... vous savez... bon sang ! Organisez-vous juste et faites que tout le monde vote #Biden", a ajouté la figure du mouvement international de jeunes pour le climat "Fridays for Future".

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O