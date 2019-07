Face aux critiques, Donald Trump exalte le rassemblement lors de la fête nationale

Pour la première fois, les Etats-Unis ont organisé un défilé militaire pour la fête nationale du 4 juillet.

"Notre nation est plus forte aujourd'hui que jamais auparavant". Lors d'un défilé militaire inédit, Donald Trump a célébré, jeudi 4 juillet, l'histoire des Américains pour qui "rien n'est impossible". Malgré les critiques qui lui reprochaient de s'être invité au coeur la fête nationale traditionnellement apolitique, le président américain a fait un discours rendant hommage à l'armée et appelant au rassemblement. Le 4 juillet marque le Jour de l'indépendance, Independence Day, lorsqu'en 1776 treize colonies britanniques fondèrent les Etats-Unis d'Amérique.

L'imposant Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains, a survolé le coeur historique de Washington pour annoncer l'ouverture de la cérémonie qui a duré moins d'une heure. Et la patrouille d'acrobaties aériennes Blue Angels a clôturé ce spectacle d'une ampleur inédite, qui a offert notamment la vision rare de la silhouette fine du chasseur furtif B-2.

L'opposition dénonce "un meeting de campagne partisan"

"Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique", a déclaré Donald Trump, avant d'énumérer les découvertes et avancées médicales, spatiales, technologiques et industrielles faites par des Américains. "Nous serons de retour sur la Lune sous peu et un jour prochain, nous planterons le drapeau américain sur Mars", a promis Donald Trump.

En chamboulant l'ordonnancement des festivités, le président s'est attiré les foudres des démocrates, qui craignaient un "meeting de campagne partisan". Cet évènement a été "conçu plus pour satisfaire son ego que pour célébrer les idéaux américains", a dénoncé le candidat à la Maison Blanche Joe Biden, favori dans les sondages parmi les démocrates.

C'est après avoir été impressionné par le défilé du 14 juillet 2017 sur les Champs Elysées à Paris que le milliardaire républicain a voulu ajouter une dimension militaire aux célébrations dans son pays. L'organisation de gauche Code Pink a manifesté son opposition en déployant – au sol – le "Baby Trump", personnage gonflable représentant un bébé colérique à l'effigie du président américain.