Eurozapping : le port du masque boudé en Suède

En Suède, le port du masque n’a toujours pas été rendu obligatoire par le gouvernement. De leur côté, les habitants ne se pressent pas non plus pour en acheter. Pour tenter de continuer à lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le pays, le gouvernement suédois encourage quand même à opter pour le télétravail et ainsi limiter les rencontres.

Bras de fer entre l’Allemagne et les États-Unis

La situation inquiète en Allemagne. 12 000 des 35 000 soldats américains présents dans le pays vont prochainement s’en aller, la faute à un bras de fer qui dure entre les deux pays. Donald Trump a annoncé être prêt à revenir sur sa décision si l’Allemagne accepte d’augmenter sa contribution à l’OTAN.

En Italie, c’est une personne un peu spéciale qui a été honorée jeudi 30 juillet. Un homme âgé de 97 ans vient de réaliser un de ses rêves : il a officiellement été nommé docteur en histoire et philosophie.