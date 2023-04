Etats-Unis : une entreprise réclame 1,6 milliard de dollars à Fox News pour avoir relayé des mensonges sur l'élection présidentielle de 2020

La chaîne conservatrice américaine est accusée d'avoir défendu, sans preuve, l'idée que le scrutin avait été truqué par Dominion, spécialiste des machines de vote électronique, au détriment de Donald Trump. Le procès doit durer trois semaines.

Vers une amende gigantesque pour Fox News ? Le procès qui s'ouvre lundi 17 avril dans le Delaware sera très suivi dans tous le pays. L'entreprise de machines à voter électroniques Dominion demande 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts à Fox News. Une somme faramineuse, mais à la hauteur, selon elle, du préjudice pour avoir été présentée sur Fox News comme "le méchant" d'une "histoire fabriquée de toutes pièces" après la présidentielle de 2020 perdue par Donald Trump, écrit-elle dans sa plainte. La chaîne conservatrice, la plus regardée du câble américain, est accusée d'avoir relayé sans preuves les accusations de fraudes du camp Trump après la présidentielle de 2020. Les exemples de propos complotistes sont effectivement assez nombreux.

Le 8 novembre 2020, au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle, l'avocate Sydney Powel, alliée de Trump, est l'invitée de Fox News. La journaliste lui demande de lui parler de Dominion. "Je sais, dit elle, qu'il y a eu des irrégularités de vote". "C'est un euphémisme", lui répond l'avocate, qui affirme que la société Dominion a "inversé des votes dans le système informatique ou ajouté des votes qui n'existaient pas". Des propos relayés par Donal Trump lui-même sur Twitter.

Ruport Murdoch appelé à témoigner

Quatre jours plus tard, l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, accuse les machines Dominion d'avoir été "piratées". Il assure que le piratage ne fait aucun doute et que Dominion est une société qui appartient à une entreprise créée par trois Vénézuéliens. Des hommes qui sont, selon lui, très proches de celui qu'il désigne comme le "dictateur Chavez" du Venezuela [Hugo Chavez, ancien président du Venezuela] dans le but de truquer les élections.

Des allégations face caméra, mais des doutes hors antenne. Les échanges de mails, SMS et appels entre les équipes de Fox et l'entourage de Trump le prouvent. Comme ce coup de fil révélé par MSNBC, où Rudy Giuliani explique à la présentatrice de Fox News qu'il ne sait pas s'il y a fraude dans le Michigan. Les stars de la chaîne et le fondateur du groupe, Rupert Murdoch, sont appelés à témoigner. Le procès doit durer six semaines.