États-Unis : un déficit commercial record

Le présidend américain taxe les importations, mais elles augmentent tout de même. "L'économie américaine va bien : Donald Trump a baissé les impôts et il y a le plein emploi. Résultats, les Américains ont beaucoup d'argent et ils le dépensent, ils consomment beaucoup de produits venus d'Europe et surtout de Chine, beaucoup moins chers. C'est ce qui explique ce déficit commercial américain record depuis dix ans", explique le journaliste de France 2 Loïc de La Mornais, en duplex depuis Washington.

Une politique plus conciliante avec la Chine

Un problème politique et symbolique pour Donald Trump qui martèle son slogan "America first". "Sa population et ses électeurs ne le suivent pas, poursuit le journaliste. C'est ce qui va obliger le président américain à adopter un ton un peu plus conciliant avec la Chine sur fond de cette guerre commerciale et de tarifs douaniers, qui ne profitent à personne", conclut Loïc de La Mornais.

