GRAND FORMAT. "C'est ma drogue" : 72 heures avec Randal Thom, fan absolu de Donald Trump

Dix heures, vendredi matin. Derrière ses lunettes noires, Randal Thom a les yeux fatigués. Cet éleveur de chiens et peintre en bâtiment indépendant a passé la nuit ici, à quelque 2 400 kilomètres de son Minnesota natal. C'est un principe : le quinquagénaire, toujours débordant d'énergie, arrive 24, voire 48, voire 72 heures avant le début d'un meeting. "J'ai provoqué quelques progressistes avec tout mon matériel pro-Trump", nous écrit-il, quelques minutes avant le décollage de son avion pour l'Arizona. Sa valise dépasse même de quelques kilos le poids limite autorisé – tout cela, pour l'amour de Trump.

Le fan, cigarette à la bouche, a tout prévu. Dans la main ? Un mégaphone. Dans l'autre ? Un drapeau représentant Donald Trump et sa devise, "Make America Great Again". Sur ses cheveux courts et hirsutes, un chapeau de cow-boy abîmé aux couleurs de l'Amérique, dédicacé par Donald Trump. Et sur lui, un large maillot de sport blanc, bleu et rouge, sur lequel il est écrit "TRUMP 45" et "Front Row Joe" ("le mec du premier rang"). Pour amuser la galerie, Randal Thom a même amené un masque représentant un bébé hurlant, tagué des mots "je suis un progressiste". Le supporter le met et imite le nourrisson en question. "Je suis de gauche ! Je suis de gauche !" chouine-t-il. Des rires éclatent autour de lui.

Pris par l'excitation du moment, le trumpiste devient un véritable animateur de foules. Au bord de la route, il longe la file d'attente avec son drapeau, et propose aux supporters de les prendre en photo avec. Randal Thom, tout sourire, fait ensuite de la place pour les vétérans et les handicapés, part chercher des bouteilles d'eau pour les seniors et donne des indications aux derniers arrivants. "USA ! USA ! USA !" hurle-t-il face aux supporters. Le slogan prend rapidement dans les rangs des soutiens de Trump. Randal Thom est heureux, il fait son show. Le fan aime s'autoproclamer "responsable de l'organisation extérieure des meetings", et a même "recruté" un jeune assistant, CJ, pour la journée. Un jour, il espère que l'équipe de campagne reconnaîtra ces gestes, et fera de ces bonnes actions un travail à temps plein.

Randal Thom se prépare pour le meeting de Donald Trump à Mesa (Arizona), le 19 octobre 2018. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

Randal Thom se souvient avec émotion de son premier meeting de Donald Trump. C'était le 5 décembre 2015, à Spencer (Iowa). "J'étais curieux, j'avais juste envie de le découvrir, relate le vétéran. Le meeting était à 60 kilomètres de chez moi, je me suis dit : ‘Ça me fera un bon souvenir'." Ce jour-là, il y a eu déclic. Randal Thom dit avoir vu sur scène un homme "qui parlait franchement, comme moi. Il était fort, intelligent, une personne qui vous attire. Quand il parle, vous avez l'impression qu'il vous parle à vous", décrit-il. Et ça lui a plu. "Quand je vois Trump, je suis fier d'être américain. Il me représente moi. Il nous place en premier, nous, les patriotes. Et on a besoin de gens forts et en colère comme lui."

Le supporter a même déjà eu l'honneur de serrer la main de celui qu'il admire tant, le 28 janvier 2016, lors d'un meeting à Des Moines (Iowa). Ce jour-là, Donald Trump parlait face à 48 vétérans des environs. "Il a tendu sa main et a serré la mienne très fermement", se souvient Randal Thom.