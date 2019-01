Etats-Unis : "shutdown", Donald Trump reste inflexible

Aux États-Unis, le "shutdown" est parti pour durer. Agnès Vahramian, la correspondante de France Télévisions, décrit les raisons de ce blocage. "Des mois des années… c’est ce qu’a dit Donald Trump samedi 5 janvier. Il a ajouté qu’il pourrait déclarer l’état d’urgence si le blocage continuait", explique-t-elle. "Le problème c’est qu’aujourd’hui à la Maison-Blanche, personne ne sait expliquer ce que serait l’état d’urgence et qu’un blocage des mois et des années, parait invraisemblable. Cela sonne comme un coup de bluff ou coup de semonce de la part d’un président américain qui semble dans l’embarras", ajoute Agnès Vahramian.

Bloqué jusqu’à mardi

Jusqu’alors le plus long "shutdown" a duré 21 jours. Il ne devrait rien se passer avant mardi 8 janvier, puisque le Congrès n’est pas en cession. "Vendredi prochain, c’est jour de paie, et les 800000 fonctionnaires qui ne sont pas payés vont éprouver concrètement le manque d’argent. Le gouvernement va continuer à être bloqué : le contrôle aérien, les aides aux agriculteurs et la collecte des impôts". La société américaine pourrait faire pression sur ses dirigeants.

