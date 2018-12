Etats-Unis : pour Donald Trump, les démocrates sont "strictement" responsables de la mort d'enfants migrants en rétention

Des propos qui risquent de faire réagir la gauche américaine. Le président américain, Donald Trump, a estimé que les démocrates étaient "strictement" responsables de la mort d'enfants migrants en rétention aux Etats-Unis, samedi 29 décembre sur Twitter.

"Toute mort d'enfants ou d'autres à la frontière est strictement de la faute des démocrates et de leur politique migratoire pathétique, qui permet aux gens de faire la longue traversée en pensant qu'ils peuvent entrer illégalement dans notre pays.", a tweeté le dirigeant. "Ils ne peuvent pas. Si nous avions un Mur, ils n'essaieraient même pas !", a-t-il insisté.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....