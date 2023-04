États-Unis : "mugshot", pas de menottes et "perp walk"... Comment va se dérouler la comparution de Donald Trump devant la justice pénale ?

L’ancien président des États-Unis doit être auditionné, mardi, par un juge de New York après son inculpation pour avoir acheté le silence d'une actrice X en 2016. Nous avons demandé à un ancien procureur de New York de nous expliquer ce qui attend Donald Trump.

Donald Trump va vivre ce qu'aucun autre ancien président américain n'a connu. L'ancien président est convoqué au tribunal pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à Stormy Daniels, une actrice de films pornographiques. Donald Trump est attendu, mardi 4 avril, au Palais de justice de Manhattan, pour un rituel bien rodé, presque comme n’importe quel prévenu.

Comment cette comparution formelle va-t-elle se dérouler ? La première étape, consiste à l'enregistrement de l'identité de l'inculpé Trump. "C'est à ce moment qu'on prend les empreintes digitales, qu'on le photographie et qu'on prend tous les renseignements sur sa personne", explique Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Ces fameuses photographies de face et de profil qui seront prises du président américain sont appelés "mugshot".

Un ancien président menotté ?

Ensuite, il y a une deuxième étape : "C'est la première comparution où il va pour la première fois devant un juge pour écouter les charges qui pèsent sur lui", poursuit l'ancien procureur. Une fois enregistré, l'inculpé peut être menotté. "Mais un président des États-Unis ne sera pas menotté parce qu'il est sous la protection des agents fédéraux", explique Reed Brody.

"Ensuite, les inculpés sont soumis à ce qu'on appelle le 'perp walk', le chemin de l'inculpé." Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'État de New York à franceinfo

Ce "perp walk" est l'abréviation de perpetrator walk - que l'on peut traduire littéralement par "la marche de celui qui a perpétré [le crime]". Le terme désigne la pratique policière qui est de faire intentionnellement parader en public un suspect arrêté pour que les médias puissent enregistrer l'événement comme en 2011 "avec Dominique Strauss-Kahn" rappelle Reed Brody qui estime que "cela ne se fera certainement pas avec Donald Trump".

L'ancien devrait plaider non coupable devant le juge. "Comme il s'agit des crimes non violents dans l'État de New York, l'accusé ne reste pas de toute façon détenu", précise l'ancien procureur. Il ressortira donc libre du tribunal.