États-Unis : Melania Trump prend la parole pour soutenir son mari

Alors que ses interventions sont rares, Melania Trump a surpris les observateurs en prenant publiquement la parole avec un discours plein de compassion. "Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des proches, et mes prières s'adressent à ceux qui sont malades ou souffrent", a-t-elle commencé. Après avoir critiqué les médias et les adversaires politiques du président, la Première dame a fait l'éloge de son mari, et de son action à la tête des États-Unis.

Des tensions apaisées ?

"Je suis ici parce que nous avons besoin que mon mari soit notre président et commandant en chef pour quatre ans de plus. Vous avez un président qui ne cessera jamais de se battre pour vous et vos familles. Je vois à quel point il travaille dur jour et nuit. Il n'abandonnera jamais", a assuré Melania Trump. Lisant les prompteurs des caméras, la "first lady" n'avait jamais prononcé un tel plaidoyer en faveur de Donald Trump. Pourtant, il y a encore 10 jours, elle avait refusé une nouvelle fois de tenir la main de son mari. Une tension officiellement apaisée.

