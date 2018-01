États-Unis : les révélations de Steve Bannon, un coup fatal pour Donald Trump ?

Pour Agnès Vahramian, envoyée spéciale de France 2 en direct de Washington, les révélations de Steve Bannon sur Donald Trump ne constituent pas un coup fatal, mais "un coup rude, très rude" pour le président. En effet, le coup vient de l'intérieur, d'un ancien très proche. "Il y a cinq mois seulement, Donald Trump disait de Steve Bannon 'c'est un homme très bien, c'est un ami'", rappelle Agnès Vahramian.

"On mesure la furie du président à la violence de ses tweets"

"Alors imaginez la force de ces accusations qui sont tenues par quelqu'un qui a partagé le quotidien de la Maison-Blanche", poursuit la journaliste. L'impact est puissant parce que Donald Trump tente depuis des semaines de minimiser l'enquête du procureur spécial sur sa collusion supposée avec les Russes pendant la campagne électorale, et que les propos de Steve Bannon, qui ont été enregistrés, relancent les soupçons. "La Maison-Blanche a confirmé hier que Donald Trump est furieux. Ici, à Washington, on mesure la furie du président à la violence de ses tweets. Hier, il a relancé l'escalade verbale avec la Corée du Nord en expliquant qu'il avait un plus gros bouton nucléaire que Kim Jong-un, et la presse américaine de commenter : 'le président se déchaîne, il purge sa colère'."

