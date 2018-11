États-Unis : les démocrates peuvent sérieusement nuire à Donald Trump

Malgré la main tendue de Donald Trump aux démocrates mercredi 7 novembre, difficile de voir comment cette cohabitation pourrait être un long fleuve tranquille, analyse Stéphanie Desjars, l’envoyée spéciale de France 3 qui s’exprime en direct de Washington. Dans l'agenda législatif du président américain, il y a le mur avec le Mexique et l'abrogation du système de santé d'Obama, mais les démocrates feront barrage sur ces sujets. Et leur capacité de nuisance ne s'arrête pas là.

Trump vire son ministre de la Justice

Ils auront la main pour lancer des enquêtes parlementaires sur les conflits d'intérêts entre le Trump businessman et le Trump président et sur ses feuilles d'impôts restées vierges de nombreuses années. Ils pourraient peser aussi sur l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe, sujet hautement sensible pour Donald Trump. Celui-ci a poussé à la démission mercredi soir son ministre de la Justice, lui reprochant de n'avoir jamais rien fait pour que cette embarrassante affaire soit classée.

