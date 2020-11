États-Unis : le président élu, Joe Biden, prépare la transition

Mercredi 11 novembre, Donald Trump a fait sa première sortie officielle pour le Veteran’s Day, après que Joe Biden, son rival démocrate à la présidentielle américaine, a récolté suffisamment de suffrages au Collège électoral pour être déclaré vainqueur. L’ancien vice-président de Barack Obama s’affiche d’ailleurs d’ores et déjà en chef d’État. Il vient de nommer son nouveau chef de cabinet à la Maison-Blanche, Ron Klain.

Donald Trump refuse la défaite

Joe Biden s’est également entretenu avec les dirigeants mondiaux et a mis en place un groupe de travail sur le coronavirus. Il s’est même adressé à la nation américaine en tant que nouveau président. De l’autre côté, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Il apparaît peu en public et continue de dénoncer des fraudes électorales, sans avoir d’éléments concrets à l’appui. Persuadé d’avoir gagné l’élection, il ralentirait le processus de transition du gouvernement avec Joe Biden, faisant de plus en plus craindre que le 20 janvier, il refuse la passation de pouvoir.

