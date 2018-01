États-Unis : le livre choc de Steve Bannon sur Donald Trump

C'est une charge violente, un coup porté de l'intérieur. Steve Bannon, le grand architecte de l'élection, celui que le président Trump qualifiait d'ami accuse. Dans son livre "Le feu et la fureur", l'ancien conseiller fustige Donald Trump et son fils dans l'affaire russe, la rencontre de l'équipe Trump avec une avocate de Moscou pendant la campagne. Une quasi-trahison selon Steve Bannon.

Livre dévastateur pour l'image du président américain

"Même sans penser que ceci n'était pas assimilable à de la trahison, ni antipatriotique, ni une mauvaise m... Et je pense que c'était tout cela, il aurait fallu appeler le FBI immédiatement", révèle l'ex-conseiller. Des propos qui relancent les soupçons de collusion, alors même qu'un procureur général enquête sur cette affaire. Ce jeudi 4 janvier, Donald Trump joue l'indifférent, mais plus tôt par communiqué, il s'était montré cinglant. "Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, non seulement il a perdu son travail, mais il a perdu la tête." Le livre recèle d'autres anecdotes récoltées par son auteur : "Le soir de l'élection, Trump ressemblait à quelqu'un ayant vu un fantôme. Melania était en larmes, mais pas de joie". Le livre est dévastateur pour l'image du président américain.

Le JT

Les autres sujets du JT