États-Unis : la photo de l'arrestation d'un homme noir tenu par une corde choque l'opinion

L'image a été prise samedi 3 août. Depuis, elle a été partagée des milliers de fois. On y aperçoit un homme noir attaché par une corde et escorté par deux policiers à cheval. Menotté, l'homme marche sur plusieurs mètres, en pleine rue à Galveston, au Texas (États-Unis). Pour certains, cette scène rappelle les heures les plus sombres de l'Amérique esclavagiste.

Le chef de la police présente ses excuses

"Nous sommes en 2019, pas en 1719, donc on ne tolère pas ça aux États-Unis. Peu importe qui est à la Maison-Blanche. On traite nos citoyens de manière équitable", s'est notamment offusqué Ben Crump, un avocat spécialisé en droit civique. Atteint de troubles mentaux, Donald Neely, 43 ans, aurait été interpellé en flagrant délit d'intrusion sur une propriété privée. Face à la polémique, le chef de la police locale a publiquement présenté ses excuses.

