États-Unis : la cérémonie de certification de la victoire de Joe Biden au Congrès interrompue après l'irruption de manifestants pro-Trump

Aux États-Unis, alors que devait se dérouler la certification des résultats de l'élection et du président élu Joe Biden, mercredi 6 janvier, la séance au Congrès a été interrompue après l'irruption de manifestants pro-Trump dans l'enceinte du Capitole à Washington. "La situation est très tendue à quelques kilomètres d'ici, au Capitole. [...] Certains manifestants parmi les plus radicaux tentaient d'entrer dans le Capitole, c'est-à-dire le Congrès américain. A priori, ils viennent de réussir, il y a quelques minutes, même si tout le bâtiment avait été placé en lockdown, c'est-à-dire que la police protégeait tous les accès d'entrée et de sortie", rapporte le journaliste Loïc de La Mornais, en direct pour le 20 Heures de France 2.

Mike Pence évacué

"Sur Twitter, certains parlementaires disent qu'ils commencent à avoir peur", poursuit le journaliste, qui ajoute que selon les dernières informations, le vice-président américain Mike Pence aurait été escorté hors du bâtiment du Capitole par le "Secret service".

