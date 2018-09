États-Unis : l'actrice Cynthia Nixon candidate au poste de gouverneur de New York

Elle a fait les 400 coups avec ses copines, formant le quatuor féminin le plus célèbre de New York (États-Unis). Mais, déjà dans Sex and the city, le personnage de Cynthia Nixon était le plus sérieux et engagé de la bande. L'actrice se lance en politique et se déclare candidate à la primaire démocrate pour être gouverneur de l'État de New York.

Une opposante à Donald Trump

Cynthia Nixon est avant tout une militante des droits civiques. Dans son clip de campagne, elle se met en scène avec sa compagne et avec le fils qu'elles ont eu ensemble. Favorable à la dépénalisation du cannabis et à une sécurité sociale à la française pour tous les New Yorkais, elle s'était posée comme une opposante farouche à Donald Trump, avant même sa candidature. Mais l'actrice aura fort à faire pour déloger son adversaire, Andrew Cuomo, déjà gouverneur de New York, qui ne s'est pas privé de relever l'amateurisme supposé de sa rivale.

