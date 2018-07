Cannabis : les buralistes se disent prêts à en vendre

Du cannabis entre deux paquets de cigarettes, c'est l'idée des buralistes. Si la vente de cette plante est un jour légalisée en France, leur réseau est, selon eux, le plus adapté. Mais de leur côté, les clients sont partagés. Aujourd'hui, la vente, la culture et la détention de cannabis sont interdites en France. Son usage est une infraction dont la peine peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

La ministre de la Santé prête à ouvrir le débat

Michel Sitbon consomme du cannabis depuis des années et milite pour sa légalisation. Interrogé sur une éventuelle vente via les buralistes, il confie : "Je serai pour des associations commerçantes plutôt que ça devienne tout de suite le 'Malboro'". Pour l'heure, la légalisation du cannabis n'est pas envisagée par le gouvernement. La ministre de la Santé se dit seulement prête à ouvrir le débat en ce qui concerne l'usage thérapeutique.

