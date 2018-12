États-Unis : jusqu’où Trump peut-il aller ?

Une partie des Etats-Unis est paralysée par le "shutdown", faute d’accord entre Donald Trump et les sénateurs démocrates. Loïc de la Mornais, correspondant de France Télévisions à Washington, explique ce qui pose problème. "En théorie, ce jeudi 27 décembre, les choses pourraient se débloquer à cause du retour des sénateurs, après les fêtes de Noël", dit-il. "Mais la situation semble tout de même bloquée jusqu’à fin janvier. Parce que les sénateurs démocrates, dont les voies sont requises, ne veulent pas octroyer à Donald Trump les cinq milliards qu’il veut pour construire son mur à la frontière avec le Mexique", poursuit le journaliste.

Mesure phare de son programme

"C’est une ligne rouge pour les Démocrates mais aussi une ligne rouge pour Donald Trump qui a prévenu que le "shutdown" pourrait durer bien plus longtemps. Il y a des conséquences sur l’économie puisque les fonctionnaires sont renvoyés chez eux et ne sont pas payés", avance Loïc de la Mornais. Alors pourquoi Trump est-il si à cheval sur cette mesure ? "C’est sa grande promesse de campagne. Il a survécu à d’autres polémiques, mais c’est sa mesure phare, et selon les analystes, s’il ne tient pas sa promesse, cela pourrait hypothéquer sa réélection en 2020", indique le journaliste.