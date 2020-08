Etats-Unis : Joe Biden, l’anti Donald-Trump

Difficile de trouver deux personnes plus opposées que Donald Trump et Joe Biden. Ce dernier est devenu le candidat démocrate pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. La constitution de son équipe s’avère fondamentale. Âgé de 77 ans, il annonce qu’il ne fera qu’un seul mandat. L’identité de sa vice-présidente est très attendue. La journaliste Sofia Dollé liste les trois candidates à ce poste : Kamala Harris, Susan Rice et Tammy Baldwin.

Deux visions opposées sur la crise sanitaire

Très rapidement, face à l’épidémie de coronavirus qui touchait le pays, Joe Biden s’est affiché avec un masque et a limité pendant un temps ses déplacements et autres discours publics. "Une façon pour lui aussi de montrer qu’il comprend l’ampleur de l’épidémie qui sévit aux États-Unis contrairement à Donald Trump qui a fait l’exact opposé. Il a voulu continuer sa campagne comme si de rien n’était, il a voulu multiplier les meetings, ça lui a beaucoup été reproché d’ailleurs. Et surtout, Donald Trump, pendant longtemps, pendant très longtemps, il a refusé de porter un masque", explique Sofia Dollé.

