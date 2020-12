Etats-Unis : Joe Biden déplore le manque de coopération de l'administration de Donald Trump

"Ce n'est, à mon avis, rien moins que de l'irresponsabilité", a estimé Joe Biden, lundi 28 décembre, lors d'un discours depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Selon le président élu des Etats-Unis, l'administration de Donald Trump ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'équipe chargée de la transition en ce qui concerne la sécurité nationale.

"Pour le moment, nous ne recevons pas toutes les informations dont nous avons besoin de la part de l'administration sortante dans des secteurs stratégiques de notre sécurité nationale", a déclaré le démocrate.

Biden says his transition is facing "roadblocks" from Defense Department & Office of Management and Budget



"We just are not getting all the information we need from the outgoing administration in key national security areas. It's nothing short, in my view, of irresponsibility" pic.twitter.com/J0U6s4yJn7

"Nous avons fait face à des réticences de la part de la direction politique du ministère de la Défense et du Bureau de la gestion et du budget", a déclaré le futur président des Etats-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier. "Mon équipe a besoin d'une image claire de nos forces dans le monde et de nos opérations pour dissuader nos ennemis. Nous avons besoin d'une visibilité totale sur la planification budgétaire en cours, notamment au ministère de la Défense", a-t-il ajouté.