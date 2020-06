États-Unis : en meeting, Donald Trump ne fait pas le plein de public

Après trois mois et demi sans meetings électoraux, pour cause de pandémie de Covid-19, Donald Trump a repris sa campagne pour la course à la présidentielle américaine, samedi 20 juin, à Tulsa dans l’Oklahoma, un fief républicain. "Le voir en vrai, c’est fantastique. Et puis j’aime bien ses cheveux maintenant, ils sont moins orange, plus blonds", s’enthousiasme une jeune femme. Mais le stadium de la ville est loin d’être plein.

"Vous êtes des guerriers"

20 000 personnes étaient attendues, seules 10 000 sont venues. Les rangs clairsemés derrière le président seront l’image de la soirée. Donald Trump blâme les médias et de prétendus manifestants. "On vous a dit de ne pas venir, de ne pas y aller, de ne rien faire. Je n’ai jamais vu ça ! Vous êtes des guerriers, merci. On a des gens très mauvais à l’extérieur", a déclaré le président en quête d’un second mandat.

