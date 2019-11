États-Unis : en campagne, le show de Donald Trump ne séduit plus que ses fidèles

Comme dans tous ses meetings, Donald Trump arrive au son d'une célèbre chanson patriotique de musique country. Lundi 4 novembre, le président américain était à Lexington, dans l'État du Kentucky (États-Unis), qui a voté massivement pour lui en 2016. Dans la foule, quasi exclusivement des Américains à la peau blanche et beaucoup de femmes. Juste derrière le pupitre présidentiel, Deronda Smith, une blogueuse culinaire, tente de participer à tous ses meetings, comme une fan irait à tous les concerts de son artiste préféré. "Les grands dirigeants sont des bêtes de scène, les bêtes de scène font les grands leaders et les gens sont entraînés par eux, fascinés", estime la militante.

"Plus grand président de l'histoire"

Dans son discours, Donald Trump ne fait quasiment pas mention de politique étrangère, si ce n'est l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi. En une heure et demie de discours, peu de programmes, car le programme c'est lui et c'est toujours un voyage au firmament d'une certaine mégalomanie. "Certains ont d'abord dit 'Trump est le plus grand président depuis Ronald Reagan', puis ils ont dit 'non, Trump est meilleur que Reagan' et maintenant ils disent que je suis le plus grand président de l'histoire devant George Washington et Abraham Lincoln", ose lancer le président à la foule. Son talent scénique a fait mouche auprès d'un électorat déjà acquis.