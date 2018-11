États unis : Donald Trump veut augmenter les taxes sur les vins français

Le bras de fer entre la France et les États-Unis pourrait avoir des conséquences commerciales sur nos exportations de vin. "La menace de Donald Trump vise clairement à frapper au portefeuille. Le vin n'est pas seulement un symbole du made in France, c'est surtout un énorme enjeu économique", explique David Boéri. "En valeur, c'est la première filière française d'exportation et les États-Unis sont devenus notre premier marché avec des ventes qui ont dépassé l'an dernier pour la première fois la barre des 3 milliards d'euros. La hausse des ventes dépasse les 50% sur les trois dernières années".

Des professionnels confiants

"Les Américains achètent du vin français haut de gamme comme un produit de luxe. Une bouteille française sur trois vendue aux États-Unis est du champagne. La filière viticole française attend de voir concrètement comment cette menace pourrait se traduire", confie-t-il. "Les professionnels que j'ai pu contacter restent confiants, il misent plutôt sur un effet d'annonce et font le pari que des taxes plus lourdes auront peu d'effet sur les produits haut de gamme vendus aux consommateurs américains".

