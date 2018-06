Etats-Unis : Donald Trump se vante d'avoir "largement résolu" le problème nord-coréen

C'était encore inimaginable il y a quelques semaines. Donald Trump a affirmé vendredi 15 juin avoir "largement résolu" le problème du nucléaire nord-coréen, revendiquant haut et fort sa bonne entente personnelle avec Kim Jong-un. Le président américain a réfuté les critiques en martelant que sa rencontre historique avec le dirigeant du régime reclus et leur "bonne relation" avait permis de mettre en place un "processus très fort de vérification" du démantèlement de l'arsenal nord-coréen.

"Je lui ai donné un numéro direct où il peut m'appeler s'il a une quelconque difficulté, nous sommes en communication", a révélé Donald Trump dans les jardins de la Maison Blanche. "Nous nous sommes rencontrés, nous avons eu des atomes crochus. Il nous a beaucoup donné", s'est félicité le président, lors d'un long entretien à la chaîne Fox News, suivi d'une rencontre avec des journalistes.

. @POTUS : "When I was talking to President Obama, he essentially was ready to go to war with North Korea." pic.twitter.com/Idf8jSmrz8

Donald Trump a souligné que la menace d'une guerre nucléaire avec Pyongyang avait longtemps été au sommet des préoccupations américaines, rappelant une rencontre, peu après son élection, avec son prédécesseur démocrate Barack Obama. "Il m'a dit que le plus gros problème des États-Unis, de loin, le problème le plus dangereux que nous ayons jamais eu à cause du nucléaire, était la Corée du Nord, a-t-il expliqué. J'ai résolu ce problème."

La Maison Blanche a ensuite diffusé un message vidéo à destination du public américain, dans lequel Donald Trump assure que "n'importe qui peut faire la guerre mais seuls les plus courageux peuvent faire la paix". "S'il y a une chance de faire la paix, s'il y a une chance de mettre fin à la terrible menace d'un conflit nucléaire, alors nous devons la saisir à tout prix", a-t-il ajouté.

A message from President Trump: “If there’s a chance at peace, if there’s a chance to end the horrible threat of nuclear conflict, then we must pursue it at all costs. The people of America, the people of Korea, the people of the world deserve a future of security and of peace.” pic.twitter.com/8WxAKA7SGe