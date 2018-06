Sommet Trump-Kim : rencontre historique et symbolique à Singapour

À Sentosa, une île de Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés, mardi 12 juin. Les deux dirigeants se parlent, mais c'est uniquement pour les caméras puisqu'ils ne se comprennent pas. Le sommet a été pensé, en quelque sorte, pour les médias. Ils s'insultaient il y a moins d'un an, les voilàaujourd'hui en train de multiplier ostensiblement les marques d'attention. Ils ont discuté une première fois pendant 38 minutes. Le dirigeant nord-coréen, dont on entend rarement la voix, commente lui-même ce moment historique. "Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles. Mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Pas de calendrier pour la mise en œuvre de l'accord

Après cette prise de contact initiale, les deux dirigeants sont rejoints par leurs gardes rapprochées. À la sortie de la réunion, Donald Trump se dit optimiste. "C'était vraiment une rencontre fantastique. On a fait beaucoup de progrès. Ça s'est déroulé mieux que quiconque aurait pu imaginer", a expliqué le président des États-Unis. Le document signé par les deux hommes est très flou. Kim Jong-un s'engage de manière "ferme et inébranlable" à une dénucléarisation complète. Mais il n'y a pas de calendrier et la mise en œuvre de l'accord est renvoyée à des négociations ultérieures. Pour l'instant, les sanctions économiques des États-Unis contre la Corée du Nord sont maintenues.

