États-Unis : Donald Trump pourrait bientôt sortir de l'hôpital

Donald Trump au travail à l'hôpital presque comme si de rien n'était. Des clichés ont été publiés par la Maison-Blanche, mais le président américain a tenu à s'adresser lui-même à ses concitoyens pour faire part de son état de santé. "Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas très bien. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Les médecins travaillent dur pour que je puisse sortir", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter dimanche 4 octobre.

Son état inquiète encore

Dimanche 4 octobre au soir, son entourage médical l'assurait : son patient se sentait bien. "Depuis notre dernier point, son état s'est nettement amélioré. Comme souvent chez un malade, il y a des hauts et des bas et en particulier quand il est suivi 24 heures sur 24", a expliqué Sean Conley, médecin de la Maison-Blanche. Rassurer à tout prix à moins d'un mois de la présidentielle est la volonté du président américain, car le flou demeure autour de son état de santé. Après avoir été admis pour une hospitalisation préventive, les médecins ont avoué qu'il avait eu une forte fièvre et connu deux épisodes de baisse de son taux d'oxygène. Des voix s'élèvent côté démocrate pour connaître la vérité. Il pourrait sortir dès lundi 5 octobre selon ses médecins.

