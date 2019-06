États-Unis : Donald Trump lance sa campagne pour 2020

"On va finir le job !", c'est le slogan martelé par Donald Trump. "Quatre années de plus", lui a répondu la foule rassemblée à Orlando, en Floride (États-Unis), mardi 18 juin. Le président américain est resté plus longtemps que prévu sur scène. Il semblait très heureux dans ces habits de candidat. Il a embelli son bilan, notamment sur l'économie, l'immigration, le commerce. Il s'est aussi posé en victime en disant que s'il ne pouvait pas tout faire, les coupables étaient à chercher au sein de l'opposition démocrate.

Un air de déjà-vu

Il n'y a absolument pas eu de thème nouveau dans ce discours, c'est un peu comme si le président Donald Trump recommençait la même campagne qu'en 2016. Mais cette fois, il ne crée plus de surprise, et ce n'est pas sûr qu'il obtienne les mêmes effets, explique Agnès Vahramian, la correspondante de France 2 aux États-Unis. L'élection présidentielle doit avoir lieu le 3 novembre 2020.

