États-Unis : Donald Trump fait l'objet d'une procédure de destitution

Une procédure de destitution à l'égard de Donald Trump avant son départ est en cours aux États-Unis, dimanche 10 janvier. "Les députés, notamment démocrates, veulent rédiger au plus vite les articles du procès de destitution et les envoyer peut-être dès mercredi 13 janvier au Sénat, rapporte le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de Washington. Ce sera une autre paire de manches car les sénateurs ne reviennent en session que le 19 janvier prochain, la veille du départ de Donald Trump".

"Ça l'empêchera de se présenter à n'importe quelle élection"

Néanmoins, de nombreux constitutionnalistes disent que ce n'est pas parce que l'homme politique a quitté la Maison-Blanche qu'il ne pourra pas être jugé. Le but : le faire condamner, même plus tard. "Ça l'empêchera de se présenter à n'importe quelle élection, surtout la présidentielle de 2024, reprend le journaliste. C'est ce que veulent les démocrates, mais aussi ce que souhaitent, un petit peu plus en secret, des républicains".

