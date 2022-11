États-Unis : Donald Trump et Joe Biden en meeting avant les élections de mi-mandat

Lundi 7 novembre, les dernières 24 heures seront décisives pour les élections de mi-mandat. Selon les derniers sondages, les démocrates pourraient perdre la majorité au Congrès. La crise économique et l’inflation vont peser lourd dans le choix des électeurs américains.

Ils s’affrontent par meetings interposés : Donald Trump à Miami et Joe Biden à New York. Comme un retour en arrière, il y a deux ans, lors du duel de la présidentielle. Mais il s’agit bien d’un scrutin de mi-mandat où les Américains élisent un tiers des sénateurs et leurs représentants aux Congrès. L’ancien président tient pour argument choc l’inflation. Elle dépassait 8 % en septembre. Donald Trump rend les Démocrates pour responsables.



Des arguments choc opposés



"Nous devons remettre un bon républicain au pouvoir, à savoir Trump, et faire en sorte que l’économie redevienne ce qu’elle était, que les prix de l’essence et de la nourriture baissent", affirme Paul Nelson, retraité et électeur républicain. Joe Biden sait que l’inflation peut lui coûter la majorité, alors il agite le spectre d’une menace plus grande selon lui, celle du chaos aux États-Unis.