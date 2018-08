Etats-Unis : Donald Trump dit "condamner tous les types de racisme", un an après les violences de Charlottesville

Il y a un an, le président américain avait été fortement critiqué pour n'avoir jamais clairement condamné les manifestants néo-nazis en Virginie.

Donald Trump a dit, samedi 11 août, "condamner tous les types de racisme et les actes violents", appelant à l'unité nationale un an après le rassemblement néo-nazi meurtrier de Charlottesville. "Le rassemblement de Charlottesville, il y a un an, a entraîné la mort et des divisions insensées", a tweeté le président américain. Il avait été vivement critiqué l'an dernier pour n'avoir jamais clairement condamné les manifestants néo-nazis après les événements d'août 2017.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 août 2018

"Nous devons nous rassembler en tant que Nation", a-t-il ajouté, alors que des néo-nazis ont prévu de manifester devant la Maison Blanche dimanche. "Paix à tous les Américains !", a-t-il encore dit.Il y a un an, le réseau "Unite the Right" avait obtenu de pouvoir organiser un rassemblement à Charlottesville (Virginie) pour protester contre le projet de la municipalité de déboulonner une statue du général confédéré Robert E. Lee.

De nouvelles manifestations prévues à Washington

Au terme de ce rassemblement, des heurts avaient éclaté entre suprémacistes blancs et contre-manifestants. Un sympathisant néo-nazi avait alors foncé en voiture dans une foule de manifestants antiracistes, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés. Pour le premier anniversaire de ces événements, le réseau "Unite the Right" a prévu un nouveau rassemblement, dimanche, mais à Washington cette fois, aux abords de la Maison Blanche.

Des contre-manifestations sont également prévues dans le même square Lafayette, devant la résidence présidentielle. Un important dispositif policier sera mis en place, principalement pour empêcher les deux groupes d'entrer en contact. A Charlottesville, les autorités ont pris d'importantes mesures de sécurité, après avoir été débordées lors des heurts du 12 août 2017.