Etats-Unis : Donald Trump assistera lundi à son procès civil pour fraude

L'ancien président américain et deux de ses enfants sont accusés d'avoir surévalué leurs actifs immobiliers entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars de 2014 à 2021.

Donald Trump face à la justice. Le procès civil de l'ancien président américain et de deux de ses enfants, accusés d'avoir gonflé de manière colossale pendant des années leurs actifs immobiliers, s'ouvre lundi 2 octobre à New York. Le milliardaire de 77 ans a annoncé dimanche soir qu'il comptait être présent aux plaidoiries d'ouverture devant la Cour suprême de l'Etat de New York, où il est cité comme témoin. "Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation", a-t-il réagi dans un message posté sur la plateforme Truth Social.

La semaine dernière, le juge Arthur Engoron, qui préside le procès, a estimé que des "fraudes répétées" étaient établies et que le parquet général de l'Etat de New York avait d'ores et déjà démontré que Donald Trump et l'état-major de son groupe avaient "surévalué" leurs actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars de 2014 à 2021. La procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, réclame 250 millions de dollars d'amendes et des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et plusieurs de ses proches.

Inculpé au pénal dans quatre affaires

Donald Trump ne peut pas être condamné à de la prison dans cette affaire, mais le procès va offrir un avant-goût des échéances judiciaires susceptibles de perturber sa campagne pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024. Inculpé au pénal dans quatre dossiers différents, Donald Trump doit notamment comparaître à partir du 4 mars 2024 devant un tribunal fédéral de Washington. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden.

Il aura ensuite rendez-vous avec la justice de l'Etat de New York pour des fraudes comptables, puis en Floride pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la présidence.