États-Unis : Donald Trump a signé le plan de relance

Donald Trump fait volte-face sur le plan de relance de l'économie. Alors qu'il menaçait de ne pas le signer, le président américain a finalement ratifié le document. Un plan de 737 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises, qui doit attribuer 492 euros pour chaque adulte éligible et par enfant à charge, ainsi que des prêts garantis, et une prolongation du chômage pour les 12 millions d'Américains ayant perdu leur emploi.



Le shutdown est évité



"On a besoin de chauffage, de nourriture sur la table et d'aides pour les factures", explique une Américaine. Donald Trump refusait ce plan qu'il jugeait insuffisant. Une position incompréhensible alors qu'il avait été négocié au Congrès, par son ministre de l'Économie. "Donald Trump a aussi signé la loi de financement de l'Etat fédéral, on évite donc le fameux shutdown et la fermeture des services publics", rapporte Maryse Burgot, journaliste pour France Télévisions à Washington.

Le JT

Les autres sujets du JT