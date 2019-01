États-Unis : des repas gratuits pour les fonctionnaires

Plusieurs dizaines de fonctionnaires font la queue pour bénéficier d'un repas gratuit. Après quatre semaines de blocage des administrations, un restaurant près de la Maison-Blanche offre des boissons et des sandwichs à des fonctionnaires qui ne sont désormais plus payés. "Je dois travailler sans salaire, donc ça aide beaucoup de manger gratuitement", déclare une employée au ministère de la Justice. Cette initiative a été lancée par un chef hispano-américain, fervent opposant à Donald Trump. "On va être ouverts pour chaque famille de fonctionnaires qui a besoin de nourriture", a expliqué Jose Andrès, le créateur du projet.

Ras-le-bol

Un élan de solidarité qui s'étend jusqu'aux aéroports du pays, où plusieurs anonymes distribuent de la nourriture aux fonctionnaires de la sécurité dans les transports. De la côte ouest à la côte est, ils réclament en urgence la fin du shutdown. Le bras de fer entre Donald Trump et les démocrates sur le financement du fameux mur a entraîné le plus gros shutdown de l'histoire du pays.

