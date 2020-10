États-Unis : dernier débat présidentiel avant les élections

Les deux candidats à la présidentielle ont été invités à parler l’un après l’autre, afin de s’écouter. Pas de clash, mais des oppositions frontales, notamment sur le Covid-19. "On doit apprendre à vivre avec, on n’a pas le choix. On ne peut pas se cloîtrer chez soi comme le fait Joe", a déclaré Donald Trump, ce à quoi Joe Biden a rétorqué : "n’importe qui responsable de tant de morts ne devrait pas pouvoir être président."

Opposition totale

Sur l’écologie, Joe Biden a promis une sortie progressive du pétrole d’ici 2050. Concernant l’immigration, il a également évoqué les 545 enfants de migrants toujours séparés de leurs parents : "Ces enfants sont seuls, ils n’ont nulle part où aller. C’est criminel". Donald Trump a contré en critiquant le bilan de son opposant, vice-président sous l’ère Obama. "Vous avez fait du mauvais boulot", a-t-il jugé.

Le JT

Les autres sujets du JT