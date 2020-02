États-Unis : ces démocrates qui ont rallié Donald Trump

La famille Schatz est installée dans une ferme de l'Iowa (États-Unis) depuis quatre générations. Lors de la présidentielle de novembre prochain, le père votera pour Donald Trump une seconde fois. Pourtant, avant 2016, il votait démocrate et a élu deux fois Barack Obama. Un président qui l'a déçu avec sa réforme de santé. Pour amortir les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la famille Schatz a reçu de l'argent de l'administration Trump, mais malgré cela, en 2018, les parents ont connu plusieurs mois difficiles.

"Il n'y a plus d'aile droite chez les démocrates"

Dans le comté de Howard, plus de 40% des démocrates se sont tournés vers Donald Trump. Certains ont même rejoint le parti républicain, comme Neil Shaffer, fermier à Cresco. "Il n'y a plus d'aile droite chez les démocrates. John Kennedy ne pourrait même plus être élu, il se sentirait chez lui dans le parti républicain", estime-t-il. Ces anciens démocrates seront au cœur de la campagne électorale qui s'ouvre lundi 3 février.

Le JT

Les autres sujets du JT