Entre Chine et États-Unis, une histoire et des relations tumultueuses

En 1972, la président américain Richard Nixon effectuait une visite historique dans la Chine de Mao. "À ce moment-là, il vient d'effacer plus de 25 ans d'inimitiés entre Américains et Chinois", raconte à l'époque la télévision française. Mais cette amorce de réconciliation n'a pas porté ses fruits. Sur les plans économique, diplomatique et militaire, les deux puissances sont à la fois interdépendantes et féroces adversaires. Sous la présidence de Donald Trump, elles se sont livrées une véritable guerre commerciale.

Guerre commerciale et technologique

En réaction, Pékin avait notamment taxé le sorgho américain, cette céréale dont la Chine est le premier importateur mondial. "Il faut que les Américains arrêtent cette mentalité de guerre froide et qu'ils s'abstiennent de politiser les questions commerciales", affirmait alors Gao Feng, porte-parole du ministère du commerce chinois. La guerre est commerciale, mais aussi technologique. En 2020, Donald Trump avait accusé d'espionnage la compagnie de télécoms Huawei, qui avait été bannie des États-Unis.