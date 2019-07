En France, un journaliste de Fox News perturbé en direct par des anti-Trump

Les Français se sont fait remarquer Outre-atlantique. Pour la finale de la Coupe du monde féminine, où les Américaines ont été sacrées pour la 4e fois, un journaliste de Fox News a été envoyé couvrir l'événement dans un bar de Lyon (Rhône) dimanche 7 juillet.

Alors que Greg Palkot s'exprimait en direct après la victoire de ses compatriotes, la foule visiblement très excitée derrière lui, s'est mise a scandé "Fuck Trump !" pendant quelques secondes. Le journaliste de la chaîne conservatrice, connue pour être un soutien du président américain, a poursuivi son duplex en tentant de parler un peu plus fort pour couvrir les cris. Le moment a été repéré par la journaliste américaine Sarah Pearl qui a posté la vidéo de la séquence sur Twitter.

lmao @FoxNews just went live from a bar in France after the #USWNT win and people started shouting "Fuck Trump" on air pic.twitter.com/EFstJx43BV