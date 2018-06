En cas d'ennuis judiciaires, Trump revendique le droit de s'accorder une grâce présidentielle

Il assure n'avoir "rien à [se] reprocher" dans l'enquête sur l'ingérence russe, qu'il qualifie de "chasse aux sorcières". Mais il ménage quand même ses arrières. Donald Trump a affirmé, lundi 4 juin, qu'il avait le "droit absolu" de s'accorder à lui-même la grâce présidentielle.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!