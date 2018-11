Emmanuel Macron et Donald Trump : une rencontre pour apaiser les tensions

Emmanuel Macron a accueilli son homologue américain samedi 10 novembre dans un contexte tendu. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur grand-chose, mais semblent pourtant s'apprécier. "On a assisté à une démonstration de diplomatie ce matin. Les deux hommes voulaient calmer le jeu et le déjeuner avec leurs épouses respectives va sans doute aider", analyse Astrid Mezmorian en direct de l'Élysée (Paris). "On a vu Emmanuel Macron et Donald Trump tactiles ensemble. Comme à l'accoutumée, ils affichent ostensiblement leur amitié. Il faut dire qu'à la veille de la commémoration de l'armistice, ce n'est pas non plus le moment de se montrer belliqueux alors qu'on célèbre la paix", poursuit la journaliste.

"Nos deux pays sont irrémédiablement liés"

Entre les deux hommes pourtant de nombreux désaccords politiques existent : l'environnement, le nucléaire iranien, les relations commerciales..."Mais la relation personnelle entre les deux hommes semble transcender la discorde diplomatique. Emmanuel Macron n'a aucune velléité de fâcher son ami Donald, sans doute au nom de l'histoire de nos deux pays irrémédiablement liés", conclut la journaliste en citant les propos du président de la République.

Le JT

Les autres sujets du JT