Élections américaines : les sondages sont-ils fiables ?

À 15 jours du scrutin, les sondages semblent nets. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a une avance de presque neuf points. La moyenne des sondages lui confèrent 51,1% des voix contre 42,5% pour Donald Trump. L'avance est large et stable depuis des mois. C'est du jamais vu deuis 1936 pour un candidat face à un président sortant. Mais à la même époque en 2016, Hillary Clinton avait cinq points d'avance. Les instituts de sondage semblent avoir tiré les leçons de la victoire surprise de Donald Trump il y a quatre ans.

Un système difficile à anticiper

"Cette année, les instituts de sondage ont bien mieux regardé le vote des blancs non diplômés, qui était sous-estimé en 2016. En ce qui concerne les États-clés qui ont basculé il y a quatre ans, on a beaucoup plus de sondages cette année", explique John Fortier, directeur politique du "Bipartisan policy center". Donald Trump peut néanmoins garder espoir. Aux États-Unis, ce n'est pas le vote populaire qui compte mais l'endroit où ces votes sont gagnés. Dans 48 États, le vainqueur, même de justesse, emporte tout.

