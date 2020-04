Elections américaines : Bernie Sanders se retire de la campagne

"On sentait bien que, depuis quelques semaines, la candidature de Bernie Sanders avait perdu de son sens. Il ne pouvait plus faire campagne et il avait surtout été distancé par son rival, Joe Biden. Il l'a dit lui même au moment de renoncer, Bernie Sanders ne pouvait pas continuer à mener une bataille perdue d'avance et mobiliser des forces alors que l'Amérique traverse une si dure épreuve que celle du coronavirus", a expliqué Agnès Vahramian, envoyée spéciale de France Télévisions à Washington, mercredi 8 avril.

Joe Biden va devoir gagner l'adhésion d'un électorat très jeune et très progressiste

Joe Biden a donc une voie royale pour aller affronter Donald Trump en novembre prochain. "Mais attention, Joe Biden, 78 ans est un candidat très centriste, il va devoir gagner l'adhésion d'un électorat très jeune et très progressiste qui soutenait Bernie Sanders, car le ralliement de ce dernier ne va pas suffire", prévient Agnès Vahramian.

Le JT

Les autres sujets du JT