Présidentielle américaine : Joe Biden jouit d'une confortable avance

L’attente est presque insoutenable pour les Américains. Vendredi 6 novembre, les États-Unis sont sous tension. Même si aucun des deux candidats n’a franchi la barre des 270 grands électeurs, le démocrate Joe Biden est désormais aux portes du pouvoir. Devant la Maison-Blanche, certains de ses partisans se sont réunis et se préparent déjà à célébrer la victoire. On observe des slogans à l’attention de Donald Trump : "Vous êtes viré !"

Gagner un dernier État

Joe Biden n’a en effet plus qu’à gagner le Nevada, la Géorgie ou la Pennsylvanie pour être élu. Et il se trouve en tête dans les trois Etats. En Pennsylvanie, il possède même 8 873 voix d’avance. Dans son camp, on ne cache plus sa joie. "J’aimerais que nous ne portions pas de masques, afin qu’on voie combien nous sommes enthousiastes aujourd’hui", a ainsi déclaré Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis.

