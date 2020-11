Election américaine : Donald Trump donne son feu vert au processus de transition vers une administration Biden

Plus de deux semaines après l'annonce de sa défaite à la présidentielle américaine, Donald Trump a donné lundi 23 novembre son feu vert à l'ouverture du processus de transition vers une administration Biden. L'équipe du démocrate a aussitôt pris note d'une étape permettant "un transfert du pouvoir pacifique et sans accroc".

Le président républicain sortant s'est bien gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden, promettant de poursuivre un "juste combat" alors qu'il multiplie les recours en justice, sans succès, pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre.

"Néanmoins, dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande" que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse "ce qui est nécessaire concernant les protocoles, et j'ai demandé à mon équipe de faire de même", a-t-il tweeté.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.