Election américaine : au Texas, les électeurs de Trump sont inquiets

Dans le local des républicains de New Braunfels, une ville coincée entre deux mégalopoles, Austin et San Antonio, Fox News est branchée en permanence. Pour Gary, le résultat n'est pas acquis mais il anticipe d'éventuels troubles en cas de défaite du président sortant : "Je pense que si Trump perd, il y aura une réaction, dit-il. Je ne pense pas que des gens vont incendier des immeubles, casser des vitres, ou voler. Il y aura des protestations, mais plus tranquilles. Parce que je ne pense pas que les républicains et les supporters de Trump soient aussi violents et haineux que les démocrates."

Ici, on estime que si Joe Biden gagne, c'est parce qu'il a fraudé, et que les médias et les élites sont complices. Alice, 66 ans, a peur des lendemains démocrates et elle estime que les républicains vont devoir se défendre : "Nous, on ne va pas sortir avec des armes. Mais il y aura plus de membres des milices, parce que les policiers vont défendre les démocrates. Alors ces groupes vont se former et venir avec leurs armes. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'armes au Texas."

Armés ou non, pour la plupart de ces sexagénaires qui croient en Dieu et en leur pays, il y a une chose qu'il faudra bien reconnaître, c'est la démocratie. "Amen", conclut Alice.