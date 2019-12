Donald Trump : vers une mise en accusation historique

Donald Trump peut-il être démis de ses fonctions au terme de la procédure de destitution lancée à son encontre, étudiée mercredi 18 décembre par la Chambre des représentants ? "La réponse est claire : c'est non. Donald Trump ne va pas quitter la Maison-Blanche. Oui, la Chambre des représentants va bien voter la destitution, cela ne fait aucun doute. C'est comme en France : il y a une deuxième assemblée, le Sénat. Pour que Donald Trump s'en aille, il faudrait que le Sénat vote lui aussi ce qu'on appelle 'l’impeachment', et cela n'arrivera pas, car les sénateurs sont totalement acquis à la cause de Donald Trump", indique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex depuis

Le pari démocrate est raté

"Tout cela est très politique : les démocrates savent parfaitement que cette destitution n'ira pas jusqu'au bout, mais ce qu'ils veulent avec ce processus, c'est affaiblir Donald Trump. Le pari, pour l'instant, est plutôt raté, parce que l'opinion ne s'est pas retournée contre le président et que sa base, au contraire, est totalement galvanisée pour les élections de 2020", conclut-elle.