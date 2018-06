Donald Trump va "bientôt" signer un texte pour éviter la séparation des familles de migrants à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis

L’administration américaine est sous le feu des critiques au niveau national comme international. La Chambre des représentants doit voter une loi, jeudi, pour mettre un terme à ces séparations parents-enfants qui font scandale jusque dans le camp des Républicains.

"Nous voulons que les familles restent ensemble. C'est très important." C'est avec ces mots que Donald Trump a annoncé, mercredi 20 juin, qu'il allait "bientôt" signer un texte pour éviter la séparation des familles à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. "Je vais signer un décret dans un petit moment", a-t-il expliqué, lors d'une rencontre avec des élus républicains à la Maison Blanche, sans donner davantage de précisions sur le contenu exact de ce texte.

L'administration américaine est sous le feu des critiques, tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2 300 mineurs ont été séparés de leurs parents en cinq semaines. Le président et son équipe répètent depuis plusieurs jours qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Et que seule une modification de cette dernière par le Congrès permettrait de mettre fin aux séparations très critiquées, aux Etats-Unis mais aussi à travers le monde.

Un peu plus tôt mercredi, le chef des républicains à la Chambre des représentants Paul Ryan a annoncé qu'il soumettrait au vote, jeudi, une loi mettant un terme aux séparations de familles de migrants franchissant illégalement la frontière et "résolvant" le statut des jeunes arrivés sans papiers aux Etats-Unis.